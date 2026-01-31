Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalarda ciddi iş gücü sıkıntısı yaşandığını ifade eden Kütahya Valisi Musa Işın, yeterli sayıda işçi bulunamaması nedeniyle üretimin eksik kapasiteyle sürdürüldüğünü dile getirdi.

Merkezdeki organize sanayi bölgelerinde genişleme alanları oluşturulduğunu aktaran Işın, buna rağmen sanayicilerin nitelikli ve yeterli iş gücüne ulaşmakta zorlandığını vurguladı.

'210 İŞÇİ HİNDİSTAN'DAN GELDİ'

Bazı firmaların çareyi yurt dışından işçi getirmekte bulduğunu söyleyen Işın, bir fabrikanın Hindistan’dan 210 işçi temin ettiğini, başka firmaların ise Hindistan ve Venezuela’dan iş gücü getirdiğini açıkladı.

'20 BİN KİŞİYE İHTİYAÇ VAR'

Yerli iş gücünün mavi yakalı işlere ilgi göstermediğini savunan Işın, “Bugün kentte yaklaşık 20 bin kişiye ihtiyaç var. İş bulamıyorum diyen Kütahya’ya gelsin, hepsine iş bulalım” ifadeleriyle istihdam açığına dikkat çekti.