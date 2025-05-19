Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun siyaset üstü konumuna rağmen partili görüntüler vermeye devam etmesi kamuoyunda tepki çekiyor. Daha önce AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ı Elazığ’dan Bingöl’e AKP’lilerle birlikte uğurlayan Hatipoğlu, bu kez de MHP'li isimlerle objektiflere poz verdi.

MHP’NİN İLETİŞİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Hatipoğlu, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver’in iletişim merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu ziyaretin ardından MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal ve vekil Işıkver’le birlikte samimi pozlar verdi. Tepki çeken bu ziyaret, Elazığ Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

AKP’LİLERLE BİRLİKTE BOYKOT EDİLEN KAHVECİYE GİTMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından medyadaki sansüre karşı CHP lideri Özgür Özel boykot listesi açıklamıştı. Boykot listesinde olan Espressolab'a AKP’liler birlikte Vali Numan Hatipoğlu’da gitmişti.

VALİ SİYASETLE İÇLİ DIŞLI

Valinin hem AKP hem MHP ile verdiği görüntüler, devletin tarafsızlık ilkesinin altının oyulduğu yönündeki eleştirileri beraberinde getirirken, kamu görevlilerinin siyasi partilerle bu denli içli dışlı olması “devlet ciddiyetine gölge düşürüyor” yorumlarına neden oldu.