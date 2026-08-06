Gülistan Doku cinayetinin başrollerinden eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.
6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman’da koordinatör vali olarak görev yapan Sonel’in, dönemin Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın görevden alınması için uğraştığı öne sürüldü.
İddiaya göre Sonel, tüm pis işlerini yaptırdığı eski polis Gökhan Ertok aracılığıyla, sosyal medya üzerinden bot hesap organizasyonlarıyla Çuhadar’ın ayağını kaydırmaya çalıştı.
Söz konusu dönemde binlerce “Adıyaman Valisi istifa” twitleri attıran Sonel, Çuhadar üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmaya çalıştı. Çuhadar ise daha sonra görevinden ayrılmış, istifasının sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiğini açıklamıştı.
Sonel’in, “Allah senden razı olsun, inşallah buraya vali olursun” sözlerinin yer aldığı videoları dolaşıma soktuğu belirtildi.
Sonel’in, Gülistan cinayetinin delillerini ortadan kaldırarak atanmayı hedeflediği ifade edildi.
108 kişilik örtbas listesi
GÜLİSTAN Doku’nun ailesinin avukatı Ali Çimen, genç kadının kaybolmadan 41 gün önce Polis Bilişim Ağı (POLNET) üzerinden 40 sayfalık usulsüz sorgulama yapıldığını açıkladı. Çimen, olayın arkasındaki “kamu gücünü araç kılan karanlık ilişki ağını” çözmek için savcılığa 108 kişilik bir örtbas listesi sunduklarını açıkladı:
“Savcılığa 108 kişilik liste verdik. 19’u hakkında operasyon yapıldı. Operasyonun genişlemesini bekliyoruz.”