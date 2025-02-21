Bursa'da, İ.B. (43), engelli ve kimsesiz çocuklara yardım toplamak bahanesiyle "Akülü tekerlekli sandalye alacağız" ve "Sosyal yardım yapacağız" gibi sözlerle iş insanlarından para toplamaya başladı.

VERİ HAVUZU BİLE OLUŞTURMUŞ

İlk olarak bir iş insanını arayarak yardım isteyen şüpheli, yardım almasına rağmen, iş insanı bir süre sonra durumu şüpheli bulup polisi bilgilendirdi. Polis, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İstanbul Pendik'te yaşadığını ve internet üzerinden hedef bölgedeki mülki amirler ile iş insanlarını belirleyip bir veri havuzu oluşturduğunu tespit etti. Bu veri havuzunu kullanarak, çeşitli esnaf ve iş insanlarını arayıp dolandırdığı belirlendi.

TUTUKLANDI

18 Şubat'ta İ.B.'nin evine düzenlenen operasyonda, dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Ayrıca dijital materyallerde şüphelinin oluşturduğu veri havuzuna dair bilgiler de ortaya çıktı.

Şüpheli, çok sayıda kişiyi dolandırdığı için gözaltına alındı ve dün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. Hakim, İ.B.'yi tutukladı.