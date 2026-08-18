Gaziantep İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısında yaşandığı belirtilen olay, sendikal temsil hakkı tartışmasını gündeme getirdi. Eğitim-İş Gaziantep Şubesi Özlük, Hukuk ve TİS Sekreteri Aycan Benli, disiplin soruşturması yürütülen bir sendika üyesinin savunmasını yapmak üzere katıldığı toplantıda usule ilişkin itirazlarını dile getirdiği sırada, kurul başkanı Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu’nun kendisine “Üslubunuza dikkat edin, sizi bir daha uyarmam” dediğini belirtti.

OLAY VALİLİĞE TAŞINDI

Benli, yaşananları 12 Ağustos’ta Gaziantep Valiliği’ne sunduğu dilekçeyle resmi kayıtlara geçirdi. Dilekçesinde, savunması dinlenmeden kurul kararının alınmış olduğu izlenimine kapıldığını ve dosyadaki usul hatalarına ilişkin itirazlarını dile getirdiğini belirtti.

Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat ise olayın yalnızca bir toplantıdaki iletişim sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, sendikal temsil hakkının güvence altına alınmasını istedi.

“SENDİKAL TEMSİL BASKI ALTINA ALINMAMALI”

Sendika, Benli’nin toplantıya kişisel bir mesele için değil, sendika üyesi öğretmenin haklarını savunmak amacıyla katıldığını vurguladı. Hukuki görüş ve usule ilişkin itirazların dile getirilmesinin sendikal faaliyetin parçası olduğu belirtildi.

Eğitim-İş, 6 Ağustos’taki toplantıda yaşananların ve Benli’ye yönelik müdahalenin ilgili makamlarca mevzuat çerçevesinde incelenmesini talep etti.

Sendika ayrıca, kadın yöneticilerin kamusal alanda söz söyleme ve hak arama hakkına yönelik müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirterek, “Kadınlar konuşacak, kadınlar itiraz edecek” mesajı verdi.