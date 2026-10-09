Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın dün gerçekleşen vefatı mülki idare camiasını ve kent halkını derin bir yasa boğdu. Ayrancı için bugün Afyonkarahisar Valiliği önünde resmi tören gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasının omuzlarında Valilik bahçesine getirildi. Özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende duygu dolu anlar yaşandı.

"ŞOK İÇİNDEYİM, KIRGINIM, KIZGINIM..."

Törende konuşan Afyonkarahisar Vali Naci Aktaş, Valilik binaları önünde genellikle tayin veya emeklilik vedalarına alışık olduklarını belirterek konuşmakta güçlük çekti. 8 aydır merhum Ayrancı ile mesai yaptıklarını vurgulayan Aktaş, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Maalesef bugün başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır beraber mesai yaptık. Son derece üzgünüm, şok içindeyim. Kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbir tanesi bu yolculuğu değiştirmiyor. Yüce Rabb'imin takdiri... Bize düşen onu en yakın şekilde uğurlamak ve baba toprağında ebedi istirahatgahına yerleştirmektir. Biz mesai arkadaşları, amiri ve ağabeyi olarak hakkımızı helal ediyoruz."

MEMLEKETİ AMASYA'YA UĞURLANDI

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından yaptırılan duanın ardından merhum Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleket Amasya'nın Suluova ilçesine gönderildi.

Törene Vali Naci Aktaş'ın yanı sıra Ayrancı'nın ailesi ve yakınları, AKP Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, il protokolü, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan incelemelerde Ayrancı'nın kendisine ait beylik tabancası ile intihar ettiği tespit edilirken, olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.