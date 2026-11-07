İstanbul Üsküdar’daki birinci derece doğal sit alanı Validebağ Korusu’nda yapılaşma, Validebağ Gönüllüleri Derneği tarafından protesto edildi. Dernek Başkanı Neşe Şahna, korudaki yapılaşmanın hukuksuz olduğunu savunarak Koruma Kurulu kararlarının hayata geçirilmediğini söyledi.

Uzun süredir koruyu korumak için mücadele ettiklerini belirten Şahna, tespit ettikleri hukuksuzlukları kurula bildirdiklerini, olumlu yanıt verilen başvurulara ilişkin kararların ilgili kurumlara da gönderildiğini anlattı. Şahna, “Bizi dinlemedikleri gibi kurulun kararlarını da hayata geçirmiyorlar” dedi.

DEPREME HAZIRLIK PROJESİ İÇİN BİLGİ TALEBİ

Hem dernek hem de mahalle sakinleri olarak davalar açtıklarını belirten Şahna, kazandıkları davaların korunun korunmasında etkili olduğunu söyledi. Şahna, depreme hazırlık adı altında bir proje geliştirildiğini, ancak içeriğine ilişkin sorularına yanıt alamadıklarını ileri sürdü.

Korudaki hukuksuz uygulamaların bu proje kapsamında sürdürülmesinden kuşkulandıklarını ifade eden Şahna, “Bu şeylerin kamuya açık olması lazım, sır değil bunlar. Bizlerin olan yerde, kurullar veya kurumlar bizden bilgi saklıyorlar” diye konuştu.

Şahna, alandaki tescilli bina dışındaki birçok yapının ruhsatsız ve izinsiz olduğunu iddia etti. Rehabilitasyon çalışmaları sırasında alanın paravanlarla kapatıldığını, paravanlar kaldırıldığında betonlaşma ve büfe yapıldığını gördüklerini anlattı.

Büfeye önce branda eklendiğini, daha sonra bu bölümün çelik konstrüksiyona dönüştürülerek büyütüldüğünü savunan Şahna, benzer uygulamaların korunun başka noktalarına yayılmaması için protesto düzenlediklerini belirtti.

BÜFEYE İLK EKLEMENİN SEÇİM AKŞAMI YAPILDIĞI İDDİASI

Protestoya destek veren YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ve korunun avukatlarından Onur Cingil de Validebağ için 25 yıldır mücadele yürütüldüğünü söyledi. Cingil, 360 dönümlük koruyu yapılaşmaya açmaya yönelik girişimleri geçmişte davalarla engellediklerini ifade etti.

Adile Sultan Kasrı’nın dizi, film ve düğünler için kullanılmasını eleştiren Cingil, ön bahçenin de düğünlere açıldığını, bölgedeki büfenin ise giderek büyütüldüğünü savundu. Cingil, büfeye ilk eklemenin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin akşamında yapıldığını ileri sürdü.

Ağaçlar açısından Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin, binalar açısından da Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan karar bulunmadığını iddia eden Cingil, yeniden kurullara başvuracaklarını ve konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Çevreyi korumanın devletin görevi olduğunu vurgulayan Cingil, mücadeleyi vatandaşlık görevi olarak gördüklerini belirterek, “Validebağ korudur, koru kalacak diyoruz” ifadesini kullandı.