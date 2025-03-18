Afyonkarahisar Valiliği “18 Mart Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle şehit ailelerine iftar programı düzenledi. Programa Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katıldı.

ÖCALAN'A 'SAYIN' DİYEN MHP'Lİ VEKİLE TEPKİ

2016 yılında Bingöl'de EYP patlaması sonucu şehit olan P.Uzm.Çvş. Kerim Üye'nin babası Süleyman Üye, programa katılan MHP'li vekil Taytak'a tepki gösterdi.

Mehmet Taytak'ın daha öncede Abdullah Öcalan için "sayın" kelimesini kullandığını hatırlatan baba Süleyman Üye, MHP'nin başlattığı yeni İmralı sürecine tepki göstererek, "Bingöl'ün dağlarında şehit oldu benim oğlum, hakkımı helal etmiyorum" diye tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit ailelerini sakinleştirmeye çalıştı.

VALİNİN KORUMALARI ŞEHİT AİLELERİNİ TARTAKLADI

Şehit ailelerinin tepkisi devam edince Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın korumaları müdahalede bulundu.

Şehit babası bunun üzerine "Bugün devlet MHP'nin vekiline korumalık yaptı, biz bunu haykırmak için geldik, Sayın Vali, valiliğini yap" diye tepki gösterdi.

ŞİKAYET İÇİN KARAKOLA GİTTİLER

Diğer şehit aileleri de Baba Süleyman Üye'ye destek vererek salonu terk etti. Aileler, kendilerini tartaklayan valinin korumalarını şikayet etmek için Milli Birlik Karakoluna gitti.

TAYTAK SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

MHP'li Taytak, iftar programıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ancak yaşanan olaylara değinmedi. Taytak, şu ifadeleri kullandı;

"Ramazan duaları, umutları ve gönülleri buluşturur. Afyonkarahisar Valiliğimizin “18 Mart Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle düzenlediği iftar programında Şehit ve Gazi ailelerimizle bir araya gelerek, ekmeğimizi paylaştık. Tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."