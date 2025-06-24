AKP’nin kalesi olarak bilinen Kayseri’de ‘pes’ dedirten bir olay yaşandı. Kentte kömür yakmanın yasak olmasına rağmen ihtiyaç sahiplerine kaymakamlık tarafından kömür dağılacağı öğrenildi.
2024 YILINDA YASAK KARARI ALINMIŞTI
Kayseri’de İl Mahalli Çevre Kurulu 20 Mayıs 2024 tarihinde kış aylarında hava kirliliğinin önüne geçmek için şehir merkezinde kömür gibi yakıtların kullanımını yasaklamıştı.
Yasağa rağmen Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtılacağını duyurdu.
5 BİN AİLE 5 BİN 500 TON DAĞITALACAK
Vakıftan yapılan açıklamada, Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere 5500 ton kömür dağıtımı hizmet alımı için açık ihale usulü ile ihale yapılacağı dile getirildi.
Melikgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yıl içinde ilçede yaşayan 5.000 aileye toplam 5.500 ton kömür dağıtımının yapılacağı öğrenildi.
İşin teslim süresi 150 gün olarak açıklanırken, ihaleye son teklif verme tarihi 8 Temmuz 2025 saat 10:00 olarak açıklandı. Söz konusu ihale Melikgazi Sosyal Yardımlaşma Vakfı toplantı odasında yapılacak.