CHP'de yaşanan yargı süreci ve 38. Olağan Kurultay'ın iptaline yönelik tartışmalı kararın ardından görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Özgür Özel, yeni süreçte halkla doğrudan buluşacaklarını açıklamıştı. Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken ve sonrasında gerçekleşen yürüyüşte "Bundan sonra meydanlarda, sokaklarda olacağız" ifadelerini kullanan Özel'in ilk planlı mitinginin adresi İzmir olarak belirlendi.
İLK BÜYÜK BULUŞMANIN ADRESİ İZMİR
Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Özgür Özel'in yarın İzmir'e geleceğini duyurdu. Tüm vatandaşları saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak etkinliğe davet eden Güç, "Genel merkezimize yönelik müdahalenin ardından ilk büyük buluşmayı İzmir'de gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımızı hep birlikte İzmir'imizde, Cumhuriyet Meydanı'nda ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.
VALİLİKLE 'CUMHURİYET MEYDANI' KRİZİ
Mitingin yeri konusunda ise İzmir Valiliği ile CHP kanadı arasında anlaşmazlık yaşandı. Valilik, Cumhuriyet Meydanı'na kısıtlı sayıda kişi alınabileceği gerekçesiyle talebi reddederek miting için Gündoğdu Meydanı'nı işaret etti. Ancak CHP tarafı geri adım atmayarak miting adresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu. Özgür Özel'in, programın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceğini Valiliğe kesin olarak ilettiği aktarıldı.
Öte yandan Özgür Özel'in İzmir programının hemen ardından, 26 Mayıs Salı günü saat 17.00'de memleketi Manisa'da da vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.