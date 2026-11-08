Valilikten yapılan yazılı açıklamada, resmi X hesabının dijital güvenliğinin ihlal edildiğinin belirlendiği kaydedildi. Hesabın kontrolünün ve güvenliğinin yeniden sağlanması için gerekli teknik müdahalenin başlatıldığı belirtilirken, süreç tamamlanana kadar hesaptan yayımlanacak içeriklere itibar edilmemesi istendi.

'GEREKLİ TEKNİK ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR'

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin resmî X (Twitter) hesabına yönelik bir siber müdahale gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup yaşanan durumun dijital güvenlik kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu müdahalenin ardından hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması ve olası risklerin bertaraf edilmesi amacıyla gerekli teknik çalışmalar başlatılmıştır. İlgili süreç, birimlerle koordinasyon içerisinde takip edilmektedir.

'VALİLİĞİMİZİN RESMİ GÖRÜŞÜNÜ YANSITMAYACAĞI DİKKATE ALINMALI'

Bu süreçte, söz konusu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşım, açıklama, yorum, mesaj ve diğer içeriklerin Valiliğimizin resmî görüş ve açıklamalarını yansıtmayacağı dikkate alınmalıdır. Kamuoyunun, hesabın güvenliği yeniden sağlanıncaya kadar bu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşımlara ve herhangi bir menfaat temin etmeye yönelik talep ve yönlendirmelere itibar etmemesi önemle rica olunur. Konuya ilişkin gelişmeler, Valiliğimizin diğer resmî iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."