CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği'nin 23 Nisan yürüyüşüne yasak getirmesine tepki gösterdi. Özel, "Saat 17.00'de bütün Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis'ten kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz." dedi.

Özel Anıtkabir ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel yürüyüş yasağına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

-Çocuklar hak ettikleri bayramı kutlamaya çalışıyor. Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum gelecek bayram hem çocuklar hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye'nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar.

-Tabii ki yürüyeceğiz. TBMM'yi kurmuş partinin genel başkanı Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Ona bile valilik eliyle yasak getirmeye çalışan gerçekten, ülkede kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız.

-Saat 17.00'de bütün Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis'ten kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz.