197 ülkeden yaklaşık 100 bin kişinin katılması beklenen COP31 kapsamında Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Zirve nedeniyle kentte yaşanması beklenen trafik yoğunluğunun eğitim faaliyetlerini ve ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla yeni düzenlemeye gidildi.

UZAKTAN EĞİTİM YAPILACAK

Valilik açıklamasına göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında iki gün boyunca uzaktan eğitim yapılacak. Diğer ilçelerde ise eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecek. Belirlenen ilçelerde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de bu tarihlerde gerçekleştirilmeyecek.

KAMU PERSONELİNE DE İKİ GÜNLÜK DÜZENLEME

Valilik, kamu kurumlarında çalışan personel için de düzenlemeye gitti. Belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula giden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak. Ancak kurum yöneticileri ve güvenlik, sağlık, ulaşım, altyapı gibi kritik hizmetlerde görev yapan personel bu uygulamanın dışında tutulacak.

‘GEREKLİ PLANLAMALAR YAPILMALI’

Kurumlarda kamu hizmetlerinin aksamaması için yeterli personel bulundurulması ve gerekli nöbet planlamalarının yapılması da istendi. Özel sektör işverenlerine ise özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek veya uzaktan çalışma imkanlarını değerlendirmeleri tavsiye edildi.

MEB TARAFINDAN PAYLAŞILACAK

Valilik, uzaktan eğitimin hangi platformlar üzerinden yürütüleceğine ilişkin ayrıntıların İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından en geç 6 Kasım'a kadar okul yönetimleri, öğretmenler ve velilerle paylaşılacağını bildirdi.