Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde kentte gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin resmi bir genelge yayımladı. Alınan karar doğrultusunda, zirve takvimi boyunca başkent genelindeki emniyet önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

9 İLÇEDE GENİŞ KAPSAMLI KISITLAMA KARARI

Genelge uyarınca Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle olmak üzere toplam 9 ilçede, 6-12 Temmuz tarihleri arasında geniş kapsamlı kısıtlamalar uygulanacak. Belirlenen tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve benzeri tüm kamuya açık faaliyetlerin yapılması yasaklandı.

YASAK KAPSAMINDAKİ İSTİSNALAR NETLEŞTİ

Valilik açıklamasında, hassas bölgeler dışında kalan alanlarda düğün gibi etkinliklerin doğrudan yasak kapsamında olmadığı belirtilirken, bu bölgelerde yapılacak etkinliklerin ise ilçe kaymakamlıklarının iznine tabi olacağı ifade edildi.