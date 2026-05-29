üzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, hakkındaki "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığının 27 Mayıs 2026 tarihli kararıyla Günay görevinden resmen uzaklaştırıldı.
SEÇİM 5 HAZİRAN'DA YAPILACAK
İzmir Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, Güzelbahçe Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere önümüzdeki hafta sandık başına gidecek. Olağanüstü meclis toplantısı, 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 15.00'te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek ve meclis üyelerinin oylarıyla yeni vekil göreve başlayacak.