Ankara Valiliği, kentte gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görev yapan polislere dağıtılan kumanyalara ilişkin sosyal medyada yer alan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. Valilik, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı açıklamada, rahatsızlık hissi bildiren personelin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 5 Temmuz 2026 tarihinde görevli personele dağıtılan kumanyaları tükettikten sonra rahatsızlık hissettiğini bildiren 4 personelin, tedbir amaçlı olarak ivedilikle hastaneye sevk edildiği belirtildi. Hastanede personele yönelik kapsamlı sağlık taramaları gerçekleştirildi.

ZEHİRLENME BULGUSUNA RASTLANMADI

Hastaneye sevk edilen personelin sağlık durumuna ilişkin detayları paylaşan Valilik, yapılan muayene, tetkik ve kan tahlilleri sonucunda personelde gıda kaynaklı herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını ifade etti. Hastanede müşahede altında tutulan görevlilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Sosyal medyadaki iddiaların ardından yapılan açıklamada, personele ulaştırılan gıdaların denetim süreçlerine de değinildi. Dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen kontrollerinin ilk aşamadan itibaren sıkı şekilde takip edildiği vurgulandı.

HİJYEN DENETİMLERİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Ankara Valiliği, kumanyaların hazırlanma sürecinden itibaren tüm aşamaların iki önemli kurumun koordinasyonunda denetlendiğini belirterek resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Personele dağıtılan kumanyaların gıda güvenliği ve hijyen denetimleri, hazırlanma sürecinden itibaren Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."