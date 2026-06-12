Ankara'da yaşayan vatandaşlar yarın yağmurlu bir güne uyanacak. Ankara Valiliği kentte yaşayanlara sağanak yağış uyarısı yaptı. 

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

 