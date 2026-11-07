Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış koşulları etkisini göstermeye başladı. İstanbul ile Ankara arasındaki önemli ulaşım güzergâhlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışına sis de eşlik ederken görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar geriledi. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

BOLU VALİLİĞİNDEN 20 SANTİMETRE KAR UYARISI

Bolu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin uyarı yayımlamıştı.

7 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 itibarıyla başlaması beklenen yağışların, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirilmişti. Kar yağışının bazı bölgelerde 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul-Ankara güzergâhını kullanacak vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları istendi. Ayrıca heyelan, sel, su baskını, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Bolu'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yağışın ardından yeşil alanlar ve ağaçlar ince bir kar tabakasıyla kaplandı.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye kadar düşmesi, sürücüler için ulaşımı güçleştirdi.

TUZLAMA MESAİSİ BAŞLADI

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri güzergâhta tuzlama çalışmalarına başladı. Trafik polisleri de yoldan geçen sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Özellikle sis ve kar yağışının birlikte etkili olduğu bölgede sürücülerin hızlarını düşürmeleri, araçlar arasında güvenli takip mesafesi bırakmaları ve ani fren yapmaktan kaçınmaları önem taşıyor.