Ankara Valiliği, kentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde alınan tedbirler kapsamında kamuya açık etkinliklere ilişkin kararını açıkladı.

Ankara Valiliği, 6-12 Temmuz tarihleri arasında konser, şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat: 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat: 24.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durdurulmuştur."