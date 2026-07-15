Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelindeki sahillerde gün boyunca yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

BOĞULMA RİSKİNE KARŞI TEDBİR

Açıklamada, “Alınan bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı ile 15 Temmuz Çarşamba günü ilimiz genelinde saat 12.00’den sonra denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.