Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, orman yangınlarını önlemek için 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’üncü maddesi ile 5442 sayılı İl İdare Kanunu’nun 9 ve 66’ncı maddelerine dayanılarak alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Valilik, ormanların çevresi ve içinden geçen yollarda mola verme, piknik yapma, mangal veya semaver yakma ile motorlu araç kullanımını yasakladı.

Ayrıca, orman köyleri ve çevresinde anız ve bahçe atığı yakılması da yasak kapsamına alındı. Sanayi tesisleri ve enerji nakil hatlarından sorumlu kuruluşlara yangın riskine karşı önlem alma zorunluluğu getirilirken, belediyelere orman kenarındaki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturma ve iş makinelerini hazır tutma görevi verildi.

Kararların uygulanması için ilçe kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda, genel kolluk ve orman kolluğundan oluşan denetim ekipleri görev yapacak. Yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem uygulanacak. Yasaklar, 19 Haziran’dan 30 Ekim 2025’e kadar geçerli olacak.