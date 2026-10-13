Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak kent için önemli bir trafik düzenlemesi yaptı. Yapılan açıklamada, 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Bu hava koşulları nedeniyle can ve mal güvenliği için tedbir alındı. Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı, 14 Ekim saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar yasaklandı.

Valilik açıklamasında, yasağın tedbiren alındığı ve sürecin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre belirlendiği vurgulandı.