Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında alınacak olağanüstü tedbirler için geri sayım başladı. 90'ı aşkın devlet ve hükümet başkanının katılacağı Dünya Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik, ulaşım ve eğitim alanında kritik kararlar netleşti.

OKULLAR 2 GÜN UZAKTAN EĞİTİME GEÇİYOR

Dünya Liderler Zirvesi’nin gerçekleştirileceği 11-12 Kasım tarihlerinde Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı’nın yanı sıra Serik ve Manavgat ilçelerinde eğitime 2 gün süreyle uzaktan devam edilmesi yönündeki hazırlıklar tamamlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, karara ilişkin resmi onay sürecinin Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğü bildirildi.

ÇOCUĞU OKULA GİDEN KAMU ÇALIŞANINA İDARİ İZİN

Belirlenen 7 ilçede görev yapan ve çocuğu ilk ya da ortaöğretimde eğitim gören kadın kamu çalışanlarının, uzaktan eğitim uygulanacak 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılması planlanıyor.

1,5 MİLYON ZİYARETÇİ VE DEV EXPO SAHASI

196 ülkeden yaklaşık 1,5 milyon katılımcının beklendiği 1,1 milyon metrekarelik dev alanda Mavi ve Yeşil Bölgelerdeki hazırlıklar tamamlandı. Sıfır Atık projelerinin dünyaya tanıtılacağı organizasyonun ardından EXPO sahası, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde kongre ve fuar merkezi olarak kullanılmaya devam edecek. Zirve süresince uygulanacak özel trafik düzenlemelerine ilişkin ayrıntıların Valilik kanallarından takip edilmesi istendi.