İstanbul'da öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 14 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacak. Yeni dönem öncesinde kent genelindeki okullarda eğitim öğretim hazırlıklarının yanı sıra öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

İstanbul Valiliği okullarda alınacak güvenlik tedbirlerini duyurdu;

"- İstanbul'da bulunan tüm okullarımızda ayrıca bu sene dedektör olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak.

- Ayrıca okullarımızın daha güvenli hale gelmesi amacıyla 'okul polisi' uygulaması bu sene daha dikkatli ve daha sık bir şekilde yapılacak. Tüm okullarımızda koordineli bir 'okul polisi' uygulamamız var.

- Bazı riskli okullarda ayrıca 'okul polisi' bulunacak. Her okulun irtibatlı olduğu, anında ulaşabileceği ve okulu takip eden bir 'okul polisi' olacak. Bu uygulama okul müdürümüzle işbirliği halinde devam edecek."