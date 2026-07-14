Elazığ'da faaliyet gösteren Nefes Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan şiddet olayı ihmal iddialarını gündeme taşıdı. Eğitim gören 14 yaşındaki down sendromlu ve epilepsi hastası M.C.Y., iddiaya göre aynı sınıfta bulunan zihinsel engelli bir öğrenci tarafından plastik bayrak çubuğuyla darbedildi. Sırtında ve yüzünde çok sayıda darp izi oluşan çocuk hastaneye kaldırılırken, ailesi darp raporu alarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

VALİLİK "HAFİF YARALANDI" DEDİ

Olayın ardından Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, rehabilitasyon merkezinde yaşanan olay doğrulanırken, bina girişinde taşkın davranışlar sergileyen ağır zihinsel engelli bir bireye öğretmenlerin müdahale ettiği sırada sınıfta gözetimsiz kalan orta düzey zihinsel engelli bir öğrencinin, aynı sınıftaki başka bir öğrenciye plastik bayrak çubuğuyla vurduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında, yaralanan öğrenciye sağlık müdahalesinin gecikmeden yapıldığı, idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı ifade edilirken, "öğrenci hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

Ancak ailenin paylaştığı görüntülerde M.C.Y.'nin sırtında çok sayıda darp izi bulunduğu görülürken, çocuğun defalarca plastik çubukla darbedildiği iddia edildi.

"KAMERA YOK DEDİLER"

M.C.Y.'nin babası Mehmet Yalçın, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada olayın ardından rehabilitasyon merkezi tarafından telefonla arandığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"10 Temmuz günü saat 16.05'te kurum yetkilileri beni arayarak görüşmek istediklerini söyledi. Yaklaşık 16.40'ta okula gittiğimde oğlumun başka bir özel çocuk tarafından darbedildiğini söylediler. Kameraları izlemek istediğimi söyledim. Bana kurumda kamera olmadığını, bakanlık tarafından yasak olduğu gerekçesini ileri sürdüler."

"OĞLUM BU İHMAL SONUCU ÖLEBİLİRDİ"

Oğlunu gördüğünde büyük bir şok yaşadığını ifade eden Yalçın, "Oğlumu bana getirdiklerinde çok ağır şekilde darbedilmişti. Hemen hastaneye giderek darp raporu aldım ve adli mercilere şikâyette bulundum" dedi.

Yaşananların ciddi ihmaller zincirinin sonucu olduğunu savunan Yalçın, "Benim oğlum bu ihmal sonucu ölebilirdi. Kameralar olsaydı olayın nasıl gerçekleştiği ortaya çıkardı ve kimsenin kafasında soru işareti kalmazdı. Daha da önemlisi, çocukların neden gözetimsiz bırakıldığı açıklanmalı. Biz evimizde çocuğumuzu bir an bile yalnız bırakmıyoruz. Bu tamamen ihmal. Oğlum bunun bedelini ödedi. Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Tüm vicdan sahibi insanlardan bu süreçte bize destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik, olayla ilgili Millî Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin görevlendirildiğini, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Ailenin ise ihmal iddialarının tüm yönleriyle araştırılmasını ve rehabilitasyon merkezindeki denetim eksikliklerinin ortaya çıkarılmasını talep ettiği öğrenildi.