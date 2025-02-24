İstanbul Valiliği, bu gece ve yarın sabah saatlerinde kentte beklenen soğuk hava ve buzlanma ile ilgili önemli bir uyarı yaptı. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece arasında seyredeceği, bu nedenle kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtildi.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U TERK EDECEK

Açıklamaya göre, İstanbul genelinde bugün aralıklarla etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren ise kar yağışının tamamen İstanbul’u terk etmesi öngörülüyor. Ancak, soğuk hava dalgası devam edecek ve havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle yollarda buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği uyarısını yaptı. Bu tür durumların kazalara yol açabileceği hatırlatılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.