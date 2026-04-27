İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Hacıosman metrosunun Taksim durağı ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı.

Valiliğin yasak kararının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için, 1977 ve 1989’da Taksim’de düzenlenmek istenen kutlamalarda hayatını kaybedenleri anmak için alternatif eylem çağrısının ardından geldiği tahmin ediliyor.

Metro İstanbul’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.