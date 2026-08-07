Olay, Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde bulunan Bursa Valiliği Ek Hizmet Binası otoparkı kenarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Görevliler, otoparkta 2 valiz olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak valizler üzerinde inceleme yaptı.
VALİZLERDEN KIYAFET ÇIKTI
Yapılan kontrollerde valizlerin içinde kıyafet bulunduğu tespit edildi. Herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.
SAHİBİNE ULAŞTIRILACAK
İncelemenin ardından valizler, sahibine ulaştırılması için görevlilere teslim edildi.