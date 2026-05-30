Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta verdiği dilekçe ile CHP Genel Merkezinin polis zoruyla boşaltılmasını talep etmiş, ortaya çıkan tarihi görüntüler CHP'de Özel ve Kılıçdaroğlu ayrışmasının hızlanmasına neden olmuştu.



Kılıçdaroğlu, bugün ilk kez saat 14.00'de CHP Genel Merkezine gelerek CHP'li kalabalığa sesleneceğini duyururken, Özel de Kılıçdaroğlu ile aynı saatte Ankara Kızılay'da bulunan Güvenpark'ta CHP'lilerle bayramlaşacağını açıkladı.



VALİLİĞE BAŞVURU İDDİASI



Dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'na bağlı CHP Genel Merkezi tarafından Ankara Valiliğine başvuru yapıldığı ve aynı saatte Güvenpark'ta Özgür Özel'in düzenleyeceği bayramlaşma merasiminin iptal edilmesinin talep edildiği öne sürülmüştü.



Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, söz konusu iddiaları yalanlayarak "Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.



'MİTİNGE DÖNÜŞÜRSE MÜDAHALE EDİLECEK'



Tartışmalara ilişkin bir açıklama da AKP eski milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Özel'in yapacağı etkinliğin 'bayramlaşma' olduğu gerekçesiyle Valilik tarafından herhangi bir yasaklama kararı verilmediği, buna karşın söz konusu etkinliğin 'miting' haline dönüşmesi durumunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün olaya müdahale edeceğini iddia etti.





