Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ilimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın il genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesinin, yer yer ise saatte 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının paylaşıldığı açıklamada, 29 Kasım Pazar günü 9-10 derece hissedilecek sıcaklık değerlerinin 30 Kasım Pazartesi günü 4-5 dereceye düşeceği, 1 Aralık Salı günü 3-6 derece, 2 Aralık Çarşamba günü de 3-5 derece olacağı tahmin edildi.

Valiliğin buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklamada, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

Halihazırda 16-18 derece aralığında seyreden sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi öngörülüyor.

7-10 gün boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometre olacağı ve bu süreçte sağanak, yer yer de kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.