Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinin ardından İstanbul Valiliği, kent genelinde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Bu gece (26 Ekim 2026) saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın, megakenti etkisi altına alması bekleniyor.

YAĞIŞLAR YARIN SABAH ŞİDDETİNİN ARTIRACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde beklenen sağanak yağışların, yarın (27 Ekim 2026) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) seviyeye ulaşması öngörülüyor. Megakentte etkili olacak bu kuvvetli yağışların, yarın akşam saatlerinde ise etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

KUZEY İLÇELERİ İÇİN KRİTİK UYARI

Yağışların özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde çok daha riskli seviyelerde olacağı bildirildi. Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile ilçelerinde yağış miktarının 21-75 kg/m2 bandına çıkarak "çok kuvvetli" kategorisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR FIRTINA KAPIDA

Sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalacak ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına gerileyecek. Ayrıca, kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye, zaman zaman ise kısa süreli fırtına şeklinde saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı açıklandı.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği; sel ve su baskını risklerinin yanı sıra kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı İstanbulluları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da vatandaşların yağış anında son derece dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.