Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arası için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılan İstanbul'da, gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbirler ve son durum paylaşıldı. İstanbul Valiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

74 İHBARIN TAMAMINA MÜDAHALE EDİLDİ

Valilik açıklamasında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumların bilgilendirilerek ekipman ve personel planlamalarının yapıldığı belirtildi. 13 Kasım saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar geldiği ve bu ihbarların tamamına ilgili ekiplerce müdahale edildiği bildirildi. Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği kaydedildi.

12 KORU VE PARK GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kentteki 12 nokta geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı. Kapatılan alanlar şu şekilde sıralandı:

Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz koruları

Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

TELEFERİK VE DENİZ ULAŞIMINDA İPTALLER

Olumsuz hava koşulları ulaşımda da aksamalara yol açtı. TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında saat 08.00 itibarıyla seferler durduruldu.

Şehir Hatları'nın Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu birçok hattında seferler iptal edilirken; Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar alternatif güzergahlarda yapılacağı duyuruldu.

Deniz otobüsü seferlerinde ise iptal edilen hat ve saatler şöyle açıklandı:

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30 seferi

Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri

Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR SÜRÜYOR

Valilik açıklamasında, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki planlı olağan uçuşların devam ettiği bilgisine yer verildi. Açıklamanın sonunda vatandaşlardan, fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi.