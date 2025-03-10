Muğla’nın Marmaris ilçesinde mühürleme ve yıkım kararlarına rağmen yaklaşık 2 aydır yıkılmayan ve çevrecilerin Kaymakamlık önünde “Yasaları uygulayın” nöbeti yaptığı Sinpaş Kızılbük GYO devre mülk ve otel inşaatı için Muğla Valiliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Marmaris Belediyesi’ne “Yıkın” talimatı verdiği ortaya çıktı. SİNPAŞ, konuya ilişkin olarak KAP'a açıklama yaptı.

-Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Marmaris Kaymakamlığı tarafından, üçüncü kişiler tarafından iletilen dilekçelere istinaden verilen yanıtlar hakkında çeşitli basın organlarında haberler yer almıştır.

"KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARI YOK"

-Şirketimizin Marmaris'te yürütmekte olduğu proje ile ilgili olarak idari ve yargısal süreçler devam etmekte olup henüz şirketimizin yürüttüğü projeler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Marmaris Belediyesinin, idari istikrar ilkesi gereği daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken geri dönülemez telafisi imkansız kararlar alması ve bunları uygulaması da yasal olarak imkansızdır.

-Kamuoyuna daha önce defaatle açıkladığımız üzere, şirketimiz konu proje kapsamında, imar planı, imar durumu ve belediyesince verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Projenin otel ve devre mülkten oluşan ilk etabı Marmaris Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarına göre inşa edilmiş, Marmaris Belediyesi, yapının ruhsata uygun olarak tamamlandığı için yapıya iskan ruhsatı da düzenleyerek vermiştir. İskanı dahi alınmış bir yapının yıkılması veya yıkılmasına ilişkin karar alınması da yasal olarak mümkün değildir.

"YIKIMA İLİŞKİN KARAR DAHİ YOK"

-Yerleşik Danıştay kararlarında da iskanı alınmış bir yapının sahibine kazanılmış hak sağladığı tartışmasızdır. Yine projenin ikinci etabının inşaatı da büyük ölçüde tamamlanmış, kazanılmış hak sağlayan seviyeyi geçmiştir. Bugüne kadar şirketimize anılan yapıların yıkılmasına ilişkin Marmaris Belediyesince alınmış hiçbir encümen kararı da tebliğ edilmemiştir. Yine bu yapıların yıkılmasına ilişkin herhangi bir resmi talimatın, yazının bulunduğuna dair ortada hiçbir bilgi ve belge yoktur. Esasen ilgili Marmaris Belediyesi de yıkım konusunda kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığını ve yargılamanın neticesini beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Ortada kesinleşmiş bir karar olması bir kenara ortada yıkıma ilişkin bir karar dahi yoktur.

Tüm bu haberlerin ve paylaşımların belli hesaplarca manipülatif amaçlarla yayıldığı tartışmasız olup ilgili platformlarda yer alan haber ve yorumların yanıltıcı, gerçeğe aykırı ve yatırımcıları yanıltmaya yönelik bilgi içerdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca, sermaye piyasasında yanıltıcı, yanlış veya eksik bilgi verilerek yatırımcıların yönlendirilmesi ve piyasanın manipüle edilmesine yönelik eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlatır. Bu çerçevede, basın yayın organları ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla şirketimiz hakkında gerçeğe aykırı haberler yayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif açıklamalar yapan ve şirketimizin ticari itibarını zedeleyerek hisse fiyatımızı manipüle etmeye çalışan kişiler hakkında her türlü hukuki ve cezai süreci başlatma hakkımız saklıdır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin ilgili mevzuat kamuya açıklanması gereken kapsamında her türlü bilgiyi şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak paylaşmaya devam edecektir.

GERGİNLİK BÜYÜYOR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi’nin ruhsatlarını iptal ederek yıkım kararı verdiği ve valiliğin belediyeye yıkın talimatı göndermesinin ardından yıkım işlemlerinin başlamaması Marmarisli çevrecileri gerdi.

Marmaris Kent Politikaları Derneği kurucu üyesi Gülşah Deniz Kılıç ve dernek üyeleri basın açıklaması yaptı.

Kılıç açıklamasında şunları söyledi;

-Marmaris’te uzun zamandır Sinpaş’ın kaçak inşaatına karşı vermiş olduğumuz mücadele kamuoyunun vicdani rahatlatamadığı için Sinpaş konusu tekrar tekrar ulusal basında yoğun bir şekilde yer buluyor. İnşaat İş Sendikasının alandan çektiği görüntüler ile basın açıklaması ve topladığımız 6200 imzayı teslim ettiğimiz Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığının cevabi yazıları ulusal medyada haber oldu. Valilik ve Kaymakamlığın yazıları üzerine ulusal basın yıkım için belediyenin sorumluluğunu dile getirdi. Buna bizde katılıyoruz. Öncelikle proje tek bir proje olduğundan kalan 5 ruhsatta iptal edilmeli. Mademki yıkım kararı alındı o zaman sadece Sinpaş’ın kaçak yapılarını ilgilendiren bir yıkım ihalesine çıkılmalı ve kaçak yapılar yıkılmaya başlamalı. Bunda bir sıkıntı yok.

-Ama sıkıntı “yıkım” sorumluluğunun arkasına sığınılarak Sinpaş’ın devletin egemenliğine (kanun koyma ve uygulama erki) kafa tutar gibi çalışmaya devam etmesi. Biz de diyoruz ki; öncelikle Sinpaş’ın devletin egemenliğine (kanun koyma ve uygulama erki) kafa tutması engellensin, çalışması durdurulsun, hem inşaat alanı hem de işgal ve talan ettiği milli Park alanı boşaltılsın ve emniyet tedbiri alınsın sonrada belediye kaçak yapıların yıkımına başlasın. İl idaresi kanununun 11.maddesi A ve C bentleri Vali'ye suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alma sorumluluğunu vermektedir.

-Yani sözün özü nasıl ki orman yangınında kimin sorumluluğu denmeden birlikte yangın söndürüldü ise bugünde topu birbirine atmadan her makam kanunların kendilerine yüklediği görev ve sorumluluk bilinciyle ve kamu yararını gözeterek birlikte Sinpaş yangınını sonlandırmak zorundadır”