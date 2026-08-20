Zonguldak'ta deniz güvenliği için sert önlemler alındı. Valilik, bölgede beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. "CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YASAĞA UYUNMASI ÖNEMLİ" Yapılan açıklamada, 21 Ağustos günü tam gün, 22 Ağustos günü ise saat 12.00'ye kadar denize girişlerin yasaklandığı belirtildi. Yetkililer, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi gerektiğini vurguladı. Valilik, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uyumlarının hayati önem taşıdığını kaydetti. Bu nedenle halkın, ilan edilen yasak süresince deniz kenarında ve suda bulunmaması istendi.

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