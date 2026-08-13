Bisiklet sporu ile profesyonel seviyede ilgilenen Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, giydiği kıyafet nedeniyle CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in tepkisinin ardından önce Meclis'te ardından sosyal medyada tartışma konusu haline gelmişti.



Parti fark etmeksizin milyonlarca vatandaş bisiklet sporuna olan ilgisi nedeniyle Çiçekli'ye destek verse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararlarının 18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Çiçekli, Ardahan Valiliğinden alınarak merkeze çekildi.



Mehmet Fatih Çiçekli'nin kaymakamlık yıllarında tanışarak evlendiği eşi ve Ardahan Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli de bu kararla birlikte Ardahan'a veda etmiş ve İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.







SORUMLU OLDUĞU İLÇELER VE KURUMLAR BELLİ OLDU



Eşinin İstanbul'daki merkez teşkilatına çekilmesinin ardından Vali Yardımcılığı görevine burada devam etmesi için ataması gerçekleştirilen Esengül Korkmaz Çiçekli, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sorumlu Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.



Çiçekli aynı zamanda görev dağılımı şemasına göre Eyüpsultan, Kağıthane ve Güngören ilçelerinden sorumlu Vali Yardımcısı oldu.





Merkeze çekilen Mehmet Fatih Çiçekli'nin ise yeni bir göreve atanıp atanmayacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Mevzuata göre bürokraside görevli eşlerin aynı şehirde görev yapması zorunlu tutulmakta.



Bu nedenle ilerleyen günlerde Mehmet Fatih Çiçekli'ye İstanbul dışında bir görev verilmesi halinde eşi Esengül Korkmaz Çiçekli'nin de görev yeri yeniden değişmek zorunda kalacak.