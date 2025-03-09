Muğla’nın Marmaris ilçesinde mühürleme ve yıkım kararlarına rağmen yaklaşık 2 aydır yıkılmayan ve çevrecilerin Kaymakamlık önünde “Yasaları uygulayın” nöbeti yaptığı Sinpaş Kızılbük GYO devre mülk ve otel inşaatı için Muğla Valiliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Marmaris Belediyesi’ne yazı göndererek yıkım kararlarının uygulanmasını istedi.

GÜÇLENDİRME RUHSATIDA YOKMUŞ

Konu ile ilgili olarak CHP’li Marmaris Belediyesi’ne gönderilen yazıda Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde Sinpaş Kızılbük GYO yetkilileri tarafından inşaat faaliyet alanının milli park işgal ettiğine ilişkin olarak mağduriyet yaşayan vatandaşlar ve STK'lar adına sunulan dilekçeler sonrasında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın talimatıyla Muğla Çevre Müdürlüğü tarafından Marmaris Belediyesi'ne Sinpaş'ta yıkım yapılması için yazı yazıldı. Yazıda 2518 parsele yönelik Sinpaş/Kızılbük GYO adına Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 17 adet ruhsatın Muğla 3. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edildiği, yine Mahkemenin İmar Durum Belgesi'ni de iptal ettiği, mahkeme kararı doğrultusunda Marmaris Belediyesi tarafından 17 adet ruhsat ve bu ruhsatlara bağlı 16 adet tadilat ruhsatını iptal ettiğini duyurduğu, imar durum belgesi de iptal edildiğinden sonrasında söz konusu parsel için verilen 25 adet ruhsatın daha iptal edildiği, bu yaptırımlara rağmen inşaat faaliyetlerine devam edildiği, 2019 yılından beri kendine ait olmayan Milli Park alanının da işgal, talan ve tahrip edildiği, elinde inşaat ve iskan ruhsatı olmaması ve alanda kadastral yol, kanalizasyon ve su gibi altyapısı olmamasına rağmen hem mevzuata aykırı çalışmaya devam ettiği, yaklaşık 35 yıldır korozyona uğrayan, temeli ve kabası eski yöntemlerle imal edilmiş 5 katlı otel binasının güçlendirme ruhsatı olmadığından deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmeden üzerine üst katlar çıkarak halka devre mülk olarak satıldığı belirtilerek inşaat alanının boşaltılması, kendine ait olmayan milli park alanının işgal ve yıkımının son bulması için boşaltılması ve kamuoyuna bilgi verilmesi talep edilmiş olup bu hususta Marmaris Kaymakamlığı'na vatandaşların ve STK'ların şikayet dilekçesi verdiğine de yer verildi.

BUNDAN SONRA GÖREV MARMARİS BELEDİYESİNDE

İlgili yazılarda Sinpaş inşaat alanının 6360 sayılı yasa ile Marmaris Belediye Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda olduğu ifade edilerek, 3194 sayılı İmar Kanunu 39. maddesi ve can ve mal güvenliği de göz önünde bulundurularak Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri, yürürlükte bulunan imar planı ve plan hükümleri ile ilgili mevzuat kapsamında incelenerek yasal gereğinin temin edilerek Sinpaş inşaatının yıkım işleminin yapılmasının vurgulandığı Marmaris Belediyesi'ne Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, Marmaris Belediyesi tarafından yıkım işleminin yapılamaması halinde ise yıkım işlemlerinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması istendi.

58 RUHSAT İPTAL EDİLMİŞTİ MİLYARLARCA LİRA CEZA YAZILMIŞTI

Sinpaş'a ait Kızılbük Resort Otel ve Devre Mülk inşaatının 58 adet ruhsatını iptal eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptığı açıklamada ''Yasal süreç ve bize verilen yetkiler dahilinde yapmamız gereken ne varsa yapacağız.'' demişti. Marmaris Belediyesi tarafından inşaat projesine verilen 59.6 milyon liralık idari para cezasına mahkemeden durdurma kararı çıkınca ceza revize edilerek 104 milyon 757 bin liraya çıkarılmış, 1'inci ve 2'nci etap ruhsatları iptal edilerek 2 milyar 677 milyon 149 bin 516 lira ek para cezası kesilmişti. Kızılbük GYO, idari para cezasının iptali amacıyla tüm hukuki hakların kullanılacağını açıklamıştı.

YASALARA AYKIRI İNŞAAAT DEVAM ETTİLER

Marmaris Kent Politikaları Derneği Halime Şaman SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Aylardır yasaların uygulanmasını denizi karayı doğaya katleden geri dönülemez zararlar veren inşaatın kaldırılmasını yasaların uygulanmasını istedik. Biz istedikçe Onlar inatla inşaata devam ettiler. Yasaların uygulanması için Marmaris Kaymakamlığı’nın önünde 1,5 aydır nöbet tutuyorduk” diye konuştu.