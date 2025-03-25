İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının resim ve afişlerinin kaldırılmasını istedi. Konuya ilişkin resmi belgeyi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik paylaştı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden tepki gösteren Çelik, resmi belgeyi de paylaştı. Belediyeden afiş ve pankartların kaldırılması istendi. Afiş ve pankartların asılması halinde de yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Çelik, şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi:

"İlçe Başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız! "