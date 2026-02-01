İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

YER YER HIZI 80 KM/SAATE

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Yarın), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

AKOM: “PAZARTESİ KAR VAR” DEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayınladığı haftalık tabloda Pazartesi günü İstanbul’da kar ve karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Açıklamaya göre bazı ilçelerde kar etkili olacak, minimum sıcaklık 2, maksimum sıcaklık 7 derece olarak ölçülecek. Yağış miktarı ise 10–20 kilogram arasında olacak.

AKOM, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, öğle saatleri itibariyle yağışların artacağını ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden esecek fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağını duyurdu.