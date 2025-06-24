Milyarlarca liralık sermayeyi yöneten ve kamuda hızla örgütlendiği belirtilen cemaatin derneği, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı ve 7’nci maddelerine uygun olarak bu izni aldı.

Kanuna göre, yardım toplama faaliyetleri için bir ilçede kaymakamlıktan, birden fazla ilçede ise il valiliğinden izin alınması gerekiyor.

Cemaatte ‘Kardeş Kavgası’ Gündemde

Birgün’den İsmail Arı'nın haberine göre,Menzil Cemaati’nin lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki vefatından sonra cemaatin başına oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek geçti.

Üç kardeş, “eş şeyhlik” sistemiyle cemaati birlikte yöneteceklerini duyursa da kısa sürede anlaşmazlık yaşadı. En fazla müride sahip olduğu belirtilen Muhammed Saki, cemaatin mevcut dernek ve vakıflarıyla bağını kopararak Serhendi Vakfı, Dehlevi Yayınları ve Nezir Derneği’ni kurdu. Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek ise cemaatin diğer dernek ve vakıflarını yönetmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı’ndan Nezir Derneği’ne Övgü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz Ocak ayında Konya’daki bir bina çöküntüsü enkazında yaptığı incelemede, Nezir Derneği mensuplarına teşekkür etmiş ve “Çağırmadan gelen tüm kardeşlerimizin her birine minnettarım, Allah sayılarınızı arttırsın, iyi ki varsınız” demişti.