Ankara Valiliği, modernizasyon çalışmaları tamamlanan bir askeri uçağın, Beypazarı ile Ayaş ilçeleri arasında test uçuşu kapsamında ses hızını aşacağını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı ile Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Kocaeli Valiliği, bugün saat 15:00'te test yapılacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'ENDİŞEYE KAPILMAYIN' UYARISI

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesine istinaden; düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden halkı uyararak gerekli tedbirleri almaları için, AFAD Başkanlığınca ülke düzeyinde ''İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi'' yürütülmektedir.

Söz konusu proje kapsamında ilimizde AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle yapılan yerli ve milli projenin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır.

İl genelinde 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15.00’te sistemin Test’i yapılacaktır.

Test esnasında Test İkazı (Dikkat Dikkat İlimizde Kurulan İkaz ve Alarm Sisteminin Test Yayınıdır. Lütfen Panik Yapmayınız! Anonsu + 60 sn. Düz Siren Sesi şeklinde) yapılacaktır.

Yüksek sesle yapılacak İkaz ve Alarm Sisteminin Test’i sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur.