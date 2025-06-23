Afyonkarahisar Valiliği “18 Mart Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle şehit ailelerine iftar programı düzenlemiş ve programa Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katılmıştı.

Şehit aileleri terörist başı Abdullah Öcalan için’sayın’ kelimesini kullanan MHP’li vekil Taytak’a tepki göstermiş ve Vali’nin korumaları şehit ailelerine müdahalede bulunmuştu.

Valilik korumalarının müdahalesi sonrası 2016 yılında Bingöl'de EYP patlaması sonucu şehit olan P.Uzm.Çvş. Kerim Üye'nin babası Süleyman Üye, “Bingöl'ün dağlarında şehit oldu benim oğlum, hakkımı helal etmiyorum. Bugün devlet MHP'nin vekiline korumalık yaptı, biz bunu haykırmak için geldik, Sayın Vali, valiliğini yap” sözleriyle tepki göstermişti.

VALİLİK DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINA KARAR VERDİ

Yaşanan olayların ardından ‘Türkiye’nin başörtülü ilk kadın valisi” olarak bilinen Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yakın korumaları hakkında şehit ailesi suç duyurusunda bulunmuştu.

Afyonkarahisar Valiliği, ailenin şikâyeti üzerine yapılan araştırma sonucunda polis memurunun isnat edilen suçları işlemediği gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı imzasıyla duyurulan kararda şu ifadelere yer verildi: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru M.U., hakkında yapmış olduğunuz şikayet başvurunuzda yer alan iddialarınıza ilişkin yapılan araştırma sonucunda; isnat edilen suçlamanın sübuta ermediği anlaşılmış olup Valilik Makamının 30/05/2025 tarihli ve 2025/52 sayılı onayı ile dosyanın "İşlemden Kaldırılması" yönünde karar verilmiştir.”

SAVCILIK DA KAVUŞTURMAYA YER VERMEDİ

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı da şehit babasının “hakaret” suçlamasıyla yaptığı suç duyurusuna dair kararını verdi.

Savcılık, kavuşturmaya yer verilmemesine karar verdi.

Savcılık kararında, “Tüm dosya kapsamı bir bütün halinde incelenerek değerlendirildiğinde; müştekilerin ifadesinde geçtiği üzere şüpheliye "şitt sen nereye gittiğini sanıyorsun" sözleri ile hakaret ettiği isnat olunmuş ise de şüphelinin üzerine atılı suçlamayı reddettiği, herhangi bir sözlü müdahalede bulunmadığını ifade ettiği, "şitt sen nereye gittiğini sanıyorsun" sözlerini söylemiş olsa bile bu sözlerin hakaret suçuna vücut vermeyeceği, sadece kaba ve nezaket dışı hitap tarzı olduğu, böylece şüphelinin üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğu anlaşılmakla, Şüpheli hakkında üzerlerine atılı suçtan yukarıda açıklanan nedenlerle kamu adına Kovuşturmaya yer olmadığına” denildi.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Şehit babası Süleyman Üye, Afyonkarahisar Valiliği ve savcılığın kararına sert tepki gösterdi. Kararı alanlara hakkını helal etmediğini kaydeden Şehit Babası Süleyman Üye, “18 Mart Şehit Günü’nde evladımın katillerine ‘beyefendi’ diyen Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak beyefendiye tepki gösterdiğim için Afyonkarahisar Valiliği yakın korumaları ittirip, kaktırdılar. ‘haddini bil’ dediler. O yüzden Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldum. Şikâyetim sonucu bana ‘Valilik soruşturmaya izin vermiyor’ diye bir evrak geldi. Sonra Afyonkarahisar Adalet Sarayı’ndan “Soruşturmaya lüzum görülmemiştir” diye bir evrak daha geldi. Beni ittirip, kaktıran polis de olsa asker de olsa buna hiçbir hakkı yok. Çünkü ben vatan için, Türkiye Cumhuriyeti için şehit vermişim. Bunu yapanlara hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.