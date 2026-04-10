Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre, cuma gece saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar Ankara genelinde zirai don riskinin etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması öngörülen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler olmak üzere vatandaşların, bulundukları bölgeye ilişkin güncel sıcaklık tahminlerini takip etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.