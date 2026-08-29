AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi’nin Giresun’daki Harşit Vadisi’ndeki faaliyetlerine yönelik tepkiler sürüyor. Daha önce defalarca para cezasına çarptırılan ve bölge halkının çevreye zarar verdiği gerekçesiyle karşı çıktığı şirket faaliyetlerine devam ediyor.

Alagöz’ün Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyündeki kurşun, çinko ve bakır madenine karşı mücadele eden çevre savunucusu Soner Aydın ise sosyal medya üzerinden Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin tarafından tehdit edildi.

“SAÇIN İLE DİLİNİ BAĞLARIM”

Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyündeki kurşun, çinko ve bakır madenine karşı mücadele eden Soner Aydın, sosyal medya hesabından belediye başkanı, milletvekili ve kamu görevlilerinin maden şirketi yetkilileriyle ilişkilerine tepki gösterdi.

Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin’in ise Aydın’a yönelik sosyal medya paylaşımında, “O at kuyruğu saçın ile dilini bağlarım. Zincirini tutan sahiplerin bile sana sahiplik edemezler. Aileyi bu işe karıştırırsan soyundan girer sopundan çıkarım. Seviyemi zorlama. Seni son kez uyarıyorum...” ifadelerini kullandığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Soner Aydın, söz konusu mesajların ardından Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Aydın, kamu görevlisi Ömer Tekin’in tehdit ve hakaret suçlarından yargılanmasını talep etti. Suç duyurusunda, tehdit nedeniyle can ve mal güvenliği konusunda ciddi kaygı yaşadığını belirten Aydın, sosyal medya paylaşım ve yorumlarının ekran görüntülerini delil olarak sundu.

MADEN YETKİLİLERİYLE FOTOĞRAFLARI

Ömer Tekin’in sosyal medya hesabında maden şirketinin yetkilileriyle çekilmiş fotoğraflarının da bulunduğu görüldü.

Öte yandan eski Giresun Valisi Fatih Serdengeçti de çevreyi ve suları kirlettiği yönünde hakkında daha önce çeşitli iddialar bulunan maden tesisini ziyaret etmişti.

Serdengeçti, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alagöz Maden’in Doğankent tesislerinde incelemelerde bulunarak şirket yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirtmişti.