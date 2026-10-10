Kuzey Dakota eyaletine bağlı Bismarck kentindeki vali konağında başlatılan çevre düzenlemesi ve güvenlik duvarı inşaatı esnasında, yerin altında insan kalıntıları içeren 7 adet tarihi ahşap tabut tespit edildi.

Eyalet yetkilileri ve arkeologlar tarafından yürütülen incelemelerde, tabutların içinde iki kadın, iki erkek, iki genç ve bir küçük çocuğa ait kemik kalıntılarının bulunduğu belirlendi.

MEZARLIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalar, söz konusu alanın 1873-1877 yılları arasında kentin ilk resmi mezarlığı olarak kullanıldığını ortaya koydu. 1880'li yıllarda bölgedeki mezarların başka alanlara nakledildiği bilinse da yapılan kazılar bazı cenazelerin unutulduğunu gösterdi.

Kuzey Dakota Eyalet Tarih Derneği Sözcüsü Kara Haff, dönemin yerel arşivlerinde "İki kişi hariç tüm mezarları taşıdık" şeklinde haberler yer aldığını belirterek, geçen yüz yılı aşkın sürenin ardından bu kalıntılarla karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

ŞEHİRDEKİ MEZARLIĞA TAŞINACAK

Eylül ayı ortasında saha çalışmalarını tamamlayan uzman ekipler, bölgede incelemeye değer 80’den fazla nokta belirledi. Analizlerin önümüzdeki yılın başlarında tamamlanması beklenirken, gün yüzüne çıkarılan kalıntıların ilkbaharda düzenlenecek törenle şehirdeki bir mezarlığa nakledileceği bildirildi. Yaklaşık 2,35 milyon dolarlık konut güvenlik projesi kapsamında tesadüfen başlatılan bu arkeolojik kurtarma çalışmasının maliyetinin ise 155 bin doları bulduğu açıklandı.