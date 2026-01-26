Filipinler Ulusal Polisi (PNP) Pazar günü bölge valisi Ahmed Mitra Ampatuan’a yönelik düzenlenen pusuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Ampatuan, zırhlı aracı içinde, konvoyuyla sokaktan geçerken beyaz bir minibüsten inen kişiler tarafından roketatar ve hafif makinalı tüfek ile saldırıya uğradı.

Saldırı görüntülerinde roketin atıldığı an da görüntülendi. Roket ve kurşunlar, aracın zırhını geçemedi. Araç ağır hasar aldı ancak hareket etmeye devam etti.

Saldırı sırasına iki korumasının yaralandığı ve ortak polis-askeri operasyonu sonucunda üç şüphelinin ölü ele geçirildiği açıklandı. Vali ise yara almadan kurtuldu.

SALDIRGANLAR ÖLDÜ, VALİNİN BURNU KANAMADI

PNP sözcüsü Tuğgeneral Randulf Tuaño öldürülen şüphelilerin bölgede kiralık katiller olduğunu söyledi.

Öldürülenler saldırganların arasında"Rap Rap" lakaplı elebaşının cinayet ile soygun gibi suçlardan arandığını duyurdu.

Bölgedeki kamu güvenliğini sağlamak için yasa dışı silahlarla mücadelenin sıkılaştırılması talimatı verildi.

Polis birimleri benzer saldırıların tekrarlanmaması adına güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.