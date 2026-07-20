Avrupa'da sonbahar dönemi yaklaşırken, bütçe dostu ve huzurlu bir tatil kaçamağı yapmak isteyenlerin rotası netleşiyor. Ünlü seyahat yazarı ve uzmanı Simon Calder, özellikle emekliler ve kalabalıktan uzak bir sonbahar tatili hayali kuranlar için Fransa'nın güneyindeki büyüleyici sahil kasabası Cassis'i işaret etti. Calder, bölgenin hem ulaşım kolaylığı hem de ekonomik yapısıyla mükemmel bir seçenek olduğunu belirtti.

MARSİLYA'NIN HEMEN YANI BAŞINDAKİ GİZLİ CENNET

Fransa'nın güneyinde, Marsilya'nın yalnızca 20 kilometre doğusunda konumlanan sahil kasabası Cassis, son dönemde seyahat uzmanlarının en çok önerdiği yerlerin başında geliyor. İngiltere ve Avrupa'nın pek çok noktasından bölgeye yönelik oldukça uygun fiyatlı uçuşların bulunduğunu belirten Simon Calder, kasabayı tam bir "fiyat-performans" noktası olarak nitelendiriyor.

Ulaşımının zahmetsiz olması da emekliler ve gezginler için büyük bir avantaj:

Kolay Ulaşım: Marsilya’dan sadece 20-25 dakikalık konforlu bir tren yolculuğuyla bölgeye varılabiliyor.

Pratik Transfer: Tren istasyonundan kasaba merkezine kısa bir otobüs aktarmasıyla ulaşılan Cassis, tamamen yürüyerek keşfedilebilen düz ayak yapısıyla dikkat çekiyor.

GİRİŞİ TAMEMEN ÜCRETSİZ

TripAdvisor verilerine göre Cassis'in en popüler noktası, ziyaretçilerden 4,7 gibi yüksek bir memnuniyet puanı alan Calanques Milli Parkı.

Doğa ile İç İçe Bir Rota: Girişi tamamen ücretsiz olan bu devasa milli park, denize uzanan muhteşem yürüyüş yolları ve kireçtaşı kayalıkların şekillendirdiği eşsiz koylar barındırıyor.

Ziyaretçiler, gizli plajlara ve tırmanma noktalarına motorlu araç girişinin olmadığını; buralara yalnızca yürüyerek, kanoyla ya da teknelerle ulaşılabildiğini vurguluyor. Yürümek istemeyenler için Cassis Limanı’ndan kalkan ekonomik tekne turları da harika bir alternatif sunuyor.

KARTPOSTALLIK LİMAN VE RENKLİ SOKAKLAR

Kasabanın kalbi ise 4,5 yıldız puanına sahip Port de Cassis (Cassis Limanı). Kıyı şeridi boyunca sıralanan bütçe dostu kafe, restoran ve barlar, deniz manzarası eşliğinde dinlenmek isteyen emekliler için biçilmiş kaftan. Temiz çevre düzenlemesi ve tarihi dokusuyla büyüleyen liman, turistlerden tam not alıyor.

Seyahat yazarı Sam de kendi blogunda kasabanın tarihi meydanı Place Baragnon ve etrafındaki dar, renkli sokakların yürüyerek keşfedilmeye son derece uygun olduğunu aktarıyor. Yerel esnafın sıcak ve misafirperver yaklaşımı ise tatil keyfini ikiye katlıyor.

ULAŞIM SADECE 3 STERLİN

Seyahat uzmanı Simon Calder, bütçe dostu tatilin ipuçlarını verirken ulaşım maliyetlerine de değindi. Marsilya'dan Cassis'e giden otobüs hatlarının yaklaşık 3 sterlin gibi çok ekonomik bir ücrete sahip olduğunu belirten Calder, bu yolculuğun aynı zamanda seyir zevki yüksek, kartpostallık manzaralar sunduğunu ifade etti.

Bir Öneri Daha: Calder, sonbaharda sakinlik ve ekonomi arayan tatilcilere Cassis'in yanı sıra Portekiz'in güneyinde yer alan ve yine uygun fiyatlarıyla öne çıkan Algarve bölgesini de alternatif bir rota olarak tavsiye ediyor.