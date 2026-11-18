Uzaktan çalışma modelinin küresel ölçekte yaygınlaşmasıyla birlikte dijital göçebelik milyonlarca çalışanın hayali haline gelirken, yurt dışında yeni bir düzen kurmanın önündeki bürokratik engeller ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor.

2026 yılı verileri ışığında hazırlanan yeni bir küresel araştırma, popüler 17 yer vize süreçleri, bankacılık erişimi, sağlık hizmetleri, internet altyapısı, yaşam maliyeti ve doğal afet riskleri gibi kriterler üzerinden mercek altına alarak uzaktan çalışanlar için en az pürüz çıkaran ülkeleri belirledi.

DİJİTAL GÖÇEBELER İÇİN EN KOLAY ÜLKE GÜRCİSTAN

Araştırmanın ortaya koyduğu en çarpıcı sonuç, dijital göçebelerin ülkeye giriş yapmaktan ziyade varış sonrası karşılaştıkları bürokratik duvarlar ve altyapı sorunları nedeniyle tükenmişlik yaşaması oldu. Günlük lojistik süreçlerin iş verimliliğini ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekilen çalışmada, tüm bu engelleri en aza indirerek "en düşük zorluk puanıyla" zirveye yerleşen ülke Gürcistan oldu.

Zorunlu ikamet kaydı ve vergi kimlik numarası şartı aramayan Kafkas ülkesi, yalnızca pasaportla birkaç saat içinde banka hesabı açılabilmesi sayesinde uzaktan çalışanlara bürokratik açıdan son derece hızlı bir başlangıç sunuyor.

PERU VE GÜNEY AFRİKA İLK ÜÇTE

Listenin ikinci sırasında, düşük gelir eşiğiyle süresiz daimi ikamet imkânı tanıyan özel oturum kategorisi sayesinde Peru yer aldı. Ancak ülkenin deprem ve El Nino gibi doğa olaylarına açık olması birinciliği kaçırmasına yol açtı.

Üçüncü sıraya yerleşen Güney Afrika, yerleşik olmayanlardan adres kaydı veya vergi numarası talep etmemesiyle öne çıkarken, ortalamanın altındaki sağlık hizmeti puanı nedeniyle daha üst basamaklara çıkamadı.

ASYA ÜLKELERİ DE LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

Asya kıtasından Tayland ve Malezya, dijital göçebelere özel tasarlanmış vize programları ve bankacılık işlemlerindeki görece kolaylıklarla sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada kendilerine yer buldu. Her iki ülke için de en büyük dezavantaj doğal afet riskleri olarak kaydedildi.

2026 YILINDA DİJİTAL GÖÇEBELER İÇİN EN KOLAY 10 ÜLKE

Avrupa'dan ilk 10'a giren Hırvatistan, Macaristan ve Polonya ise özel göçebe vize programlarına sahip olmalarına rağmen, zorunlu ikamet kaydı ve vergi numarası gibi bürokratik prosedürler nedeniyle listenin orta ve alt sıralarında kaldı.

2026 yılında dijital göçebeler için en kolay 10 ülke:

1.Gürcistan

2.Peru

3.Güney Afrika

4.Tayland

5.Malezya

6.Vietnam

7.Hırvatistan

8.Macaristan

9.Portekiz

10.Birleşik Arap Emirlikleri