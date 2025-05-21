The Express'teki habere göre tecrübeli apron görevlisi Thomas Lo Sciuto, valizinizi ilk alanlardan olmanız için çarpıcı bir ipucu veriyor: "Uçağa ucu ucuna binecek kadar geç check-in yapın."

Çünkü valizler bagaj arabalarına önden arkaya doğru yükleniyor ve bu da son teslim edilen valizlerin uçağa en son yerleştirildiği anlamına geliyor. Bu valizler inişte ilk indirilenler arasında oluyor.

'KIRILABİLİR' ETİKETİ AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Bir diğer dikkat çeken öneri ise valizinize 'kırılabilir' etiketi yapıştırmak. Bazı havayolları bu tür valizleri özel dikkatle taşıyor ve en son uçağa yükleyip ilk önce indiriyor. Bu da bagaj bandında erken görünme şansını artırıyor. Ancak eski etiketleri çıkarmayı unutmayın; aksi halde karışıklık yaşanabilir.

VALİZLER NASIL SIRALANIYOR?

SmarterTravel uzmanlarına göre valizler 'can' adı verilen büyük konteynerlere yerleştiriliyor. Bu düzen, valizin konumunun check-in saatinizden ziyade uçağın dengesi ve yük dağılımına göre belirlendiği anlamına geliyor. Özellikle tek koridorlu uçaklarda valizler, kalkıştan kısa süre önce toplu halde yükleniyor ve check-in sırası burada daha belirleyici oluyor.