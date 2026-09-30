Büyükşehirlerdeki astronomik kira artışları, gıda enflasyonu ve yüksek yaşam maliyetleri emekli vatandaşları alternatif rotalara yönlendirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir merkezde emekli maaşıyla geçinmek günden güne zorlaşırken, İzmir’in Kuzey Ege kıyısındaki cennet köşesi Çandarlı ve komşusu Dikili adeta emekli akınına uğruyor. Bütçeyi zorlamayan ev fiyatları, taze Ege ürünlerine uygun fiyatla erişim kolaylığı ve gürültüden uzak sakin yaşamıyla öne çıkan bu hatta, emekliler maaşlarıyla rahat bir nefes alarak krallar gibi bir yaşam sürüyor.

BÜYÜKŞEHİRDEN KAÇAN EMEKLİ SOLUĞU ÇANDARLI'DA ALIYOR

Metropollerdeki kalabalık ve hayat pahalılığından bunalan binlerce emekli, birikimlerini ve aylık gelirlerini çok daha verimli kullanabilecekleri Çandarlı’ya göç etmeye başladı. Bodrum ve Çeşme gibi güney beldelerine kıyasla konut ve yaşam maliyetlerinin halen oldukça makul seviyelerde seyrettiği Çandarlı; tarihi kalesi, temiz denizi ve geniş kumsallarıyla dikkat çekiyor. Semt pazarlarında taze Ege otlarının ve deniz ürünlerinin çok daha uygun fiyatlara alıcı bulduğu beldede, emekliler hem birikim yapabiliyor hem de ay sonunu getirme kaygısı yaşamadan huzurla vakit geçiriyor.

HEM BÜTÇE DOSTU HEM SAĞLIKLI BİR EGE YAŞAMI

Bölgedeki emlakçılar ve mahalle sakinleri, son dönemde yaşanan göç dalgasının Çandarlı ve Dikili’nin çehresini değiştirdiğini belirtiyor. Büyükşehirdeki evini kiraya verip ya da satıp bu sakin sahil kasabasına yerleşen emekliler, hem çok daha düşük yaşam maliyetleriyle karşılaşıyor hem de temiz hava ve iyot kokulu bir ortamda yaşam kalitelerini yükseltiyor. Sağlık imkanlarına yakınlığı ve yürüyüş mesafesindeki sahil bandı da Çandarlı’nın emekliler tarafından "yeni yaşam merkezi" olarak seçilmesinde büyük rol oynuyor.