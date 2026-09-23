Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, ülke genelindeki sessiz ama devasa bir göç dalgasını gözler önüne serdi. Açıklanan haritada bir ilimiz var ki, nüfus kaybetme oranıyla rekor kırarak adeta haritadan silinme noktasına geldi.

BİNLERCE İNSAN ÇANTASINI TOPLAYIP GİDİYOR

Yıllık nüfus artış hızı verilerine göre Türkiye'nin oransal olarak en hızlı nüfus kaybeden şehri Gümüşhane oldu. Geçtiğimiz yıla oranla binde -21,45'lik azalış hızıyla zirveye yerleşen kentte, genç nüfusun neredeyse tamamı geleceğini dışarıda aramaya başladı.

Gümüşhane’yi hemen ardından Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars takip ediyor. Bölgede iş imkanlarının kısıtlı olması, eğitim olanakları ve çetin kış şartları birleşince, bu şehirlerde ne sokaklarda oynayan çocuk ne de dükkan açan genç esnaf kaldı.

ŞEHİR MERKEZLERİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Göçün en ağır bilançosu ise emlak ve sosyal hayatta yaşanıyor. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan mahallelerde kiralık ve satılık konutlar aylarca alıcı bulamazken, birçok köyde kış aylarında sadece birkaç hanenin bacası tütebiliyor.

GÖÇ EDENLERİN İLK DURAĞI BU İLLER OLUYOR

Anadolu’nun bağrındaki bu şehirler sessizliğe gömülürken, göç edenlerin ilk durağı sanayi ve ticaretin kalbi sayılan iller oluyor. Nüfusu eriyen illerden çıkan binlerce kişi ağırlıklı olarak Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve İstanbul gibi üretim merkezlerine akın ediyor.